Про що говорить статистика по КОВІДним хворим в Олександрії на ранок 18 жовтня

Упродовж вихідних було зроблено 141 ПЛР-тест, виявлено 9 хворих на COVID-19. повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 18 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 182 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 36 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 4, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 3, з Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 3; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 146 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 18 жовтня хворих на пневмонію – 196 осіб, в тому числі 16 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 78 дітей, з них 16 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 56 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. У районній міській лікарні – 34 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікується 90 хворих.