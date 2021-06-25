Про що радилась громадська рада Олександрії?

24 червня відбулося засідання громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, яке розглянуло три актуальні питання, повідомляє «Голос Громади».

На початку присутніх поінформувала секретар міської ради Вікторія Косяк про заходи, які відбудуться в Олександрії з нагоди двох державних свят – Дня Конституції України та Дня молоді. Цей широкий перелік різноманітних культурних, розважальних і просвітницьких заходів фактично розпочався ще з 18 червня і триватиме по 28 червня включно в закладах освіти, культури міста (про обидві програми детально повідомляв раніше «Голос Громади»).

Зміни та доповнення в законодавстві України в частині надання державних соціальних допомог, пільг та субсидій – такою була наступна інформація, яку довела присутнім начальник управління соціального захисту Олена Назаренко. Посадовець сконцентрувала увагу присутніх на основних важливих моментах, які стосуються нового порядку призначення ЖК-субсидій, надання державних допомог сім`ям при народженні дитини, малозабезпеченим сім`ям, особам з інвалідністю, допомог на дітей, позбавлених батьківського піклування та ряду інших. Доповідь викликала ряд запитань присутніх, на які посадовець давала відповіді.

І останньою інформацією на засіданні громадської ради було повідомлення начальника відділу молоді і спорту Олександрійської міськради Андрія Ярошевського про громадські організації та розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту в місті. Він розповів про кількість, структуру організацій фізкультурно-спортивного спрямування, масовість такого руху, перспективи розширення і розвитку мережі спортивних об`єктів в Олександрії. Ця тема ще більше зацікавила присутніх представників громадськості міста: доповідач отримав чимало запитань, побажань і пропозицій. Зокрема суттєвим доповненням була пропозиція від голови однієї з громадських організацій щодо забезпечення можливості для занять фізичною культурою і спортом осіб з інвалідністю, дітей з особливими потребами, що досі практично відсутнє в нашому місті. Важливе місце серед нових напрямків у програмі розвитку фізкультури і спорту міста займає також соціальний проєкт реабілітації ветеранів бойових дій та членів їх сімей, впровадження програми «Активні парки!», розвиток плавання та зимових видів спорту в Олександрії.

Громадська рада прийняла до відома всі три питання порядку денного. Вів засідання голова громадської ради Олексій Чиж.