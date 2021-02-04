Про що змовчав перед журналістами міський голова С.Кузьменко, проінспектувавши школи

Міський голова Сергій Кузьменко поділився своїм баченням чергових завдань міської влади стосовно благоустрою територій загальноосвітніх олександрійських шкіл, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося, вчора міський голова разом зі своїм заступником Іриною Чемерис та керуючим справами виконкому міськради Сергієм Завалієм відвідали з робочим візитом ПК «Світлопільський» і два ЗНЗ – Олександрійський колегіум та НВК №17. По закінченні С.Кузьменко дав коротке інтерв`ю про результати огляду даних закладів місцевим ЗМІ.

А сьогодні, на черговому засіданні виконкому перед початком розгляду черги денної міський голова розширив перед присутніми свою інформацію стосовно виявлених ним та двома помічниками потреб і проблем двох навчальних закладів, котрі вважаються одними з лідерів шкільної освіти Олександрії.

Зазначивши, що вчора у бліц-інтерв`ю перед журналістами він встиг озвучити не всі виявлені недоліки у двох відвіданих школах, Сергій Кузьменко доповнив їх проблемою недостатньої доглянутості пришкільних територій, поставивши таким чином перед міською владою додаткові завдання: «Біля закладів слід облаштувати під’їзні шляхи, місця для паркування автомобілів, а пішохідні доріжки повинні бути комфортними для пересування. Учні, особливо – наймолодшого віку, не повинні пробиратися шкільним двором та тротуарами по калюжах та багні. Всупереч тим, раніше поширеним уявленням, що у міських школах давно все гаразд, насправді бачимо, що роботи там вистачає. Тому планується поступово проводити роботи задля вирішення даного питання», – сказав міський голова.