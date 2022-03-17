Про спорт – на тлі війни: паралімпійці після тріумфу у Пекіні

Українська збірна повернулася з вражаючого виступу на Паралімпійських іграх у Пекіні. Спортсмени будь-що хочуть бути вдома, навіть в охоплених війною містах. “Ми – сильні”, – кажуть вони про всіх українців.

У нормальному житті паралімпіційців святково зустрічали б в аеропорту “Бориспіль”. Зрештою, країна має всі підстави пишатися своїми спорстсменами, які посіли друге місце у командному заліку серед збірних з усього світу. Однак про тріумф говорити не доводиться, коли всі думки щохвилини на батьківщині, де триває війна. З рідними, яким загрожує небезпека.

У реаліях війни з Пекіна українські спортсмени добиралися більше доби – спочатку до Стамбула, потім на Варшаву. Одну ніч відпочили у польській столиці. А далі – хто куди. “Дехто поїде далі в різні європейські країни, куди рятуючись від війни вже виїхали їхні родини. Інші теж поїдуть до родин, але в Україну. Всі хочуть до рідних, зокрема й до Харкова і Чернігова, де точаться запеклі бойові дії”, – розповіла у розмові з виданням DW речниця паралімпійської збірної України Наталія Гарач. За її словами, для тих, хто зможе перебратися до Західної України, у Карпатах Національний комітет спорту інвалідів організовує можливість проживання на одній зі спортивних баз.

Попри дуже успішний виступ збірної у Пекіні, враження від Паралімпійських ігор в українських спортсменів не надто приємні. “За нами цілодобово стежили, зокрема, люди у чорному. Нас обшукували і прослуховували. Зрештою, на церемонії закриття нам заборонили вийти з масками з написом “мир”, – ділиться враженнями Наталія Гарач. Вона сподівається, що перемоги паралімпійців будуть для України добрим знаком у ці важкі хвилини. “Хотілося, щоби наші спортивні перемоги наближали перемогу України”, – наголошує представниця збірної.

Олександра Кононова, яка виборола “золото” і “срібло” у біатлоні, з Варшави поїде в Україну. Хоча вертатися їй по суті й нікуди: місто Бровари під Києвом, де вона мешкала до війни, нині перебуває в епіцентрі бойових дій. “Я виросла у селі Шевченкове під Броварами. Майже всі друзі там через обстріли з підвалів не вилазять”, – каже спортсменка. Вона розповідає, що поїде до родичів на Черкащину і там по можливості допомагатиме волонтерам.

“Ми сильні”, – каже про українців чемпіонка і призерка Паралімпіади. “Вірю в нашу державу, в наших людей, у захисників України”, – наголошує Кононова. За її словами, запеклий опір, який чинять російським загарбникам українська армія, добровольці й волонтери надихали паралімпійців у Пекіні на перемоги. “Віримо, що і наші перемоги допомогли підтримати дух українців”, – каже біатлоністка. Про спорт, зазначає Кононова, їй найближчим часом доведеться забути.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2022 Україна виграла 29 медалей! Це новий рекорд на рівні Зимових Паралімпіад: перед цим українці двічі – у 2006 та 2014 роках – вигравали по 25 нагород.

Таким чином у Пекіні в медальному заліку Україна посіла друге місце серед 46-ти країн, пропустивши вперед себе лише Китай (населення якого, нагадаємо між іншим, наближається до півтора мільярда)! .

Результат України на Паралімпіаді-2022 є найкращим в її історії. Ніколи раніше українські паралімпійці не фінішували у топ-2 медального заліку: найкращим результатом України було третє місце на Іграх у 2006 році. Але й після того українці тричі поспіль фінішували у топ-5 медального заліку.

Україна на Паралімпіаді-2022 була представлена у двох видах спорту: парабіатлоні та лижних гонках. Загалом на Паралімпіаді-2022 виступили 20 українських параатлетів. Наша команда змогла потрапити на ці ігри (коли вже розпочалася війна в Україні) завдяки тому, що в той час перебувала на тренувальному зборі в Італії. Прямо звідти наші спортсмени й вилетіли до Пекіну. І як бачимо, не підвели свою країну.

Як вже повідомлялося, команди росії та білорусі взагалі не були допущені до пекінської Паралімпіади під тиском МОК та світової громадськості за війну проти України.