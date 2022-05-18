Про спорт – на тлі війни

Вчора футбольний клуб «Олександрія» відвідали президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко та голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний.

Їх зустріли міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, офіційні представники ФК «Олександрії»; на заході, який проходив прямо на газоні футбольного поля, також були присутні гравці дитячих і юнацьких футбольних команд нашого міста.

Андрій Павелко презентував представникам олександрійського футбольного світу нову форму збірної України. Зокрема футболка містить зображення української мапи з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують Україну у війні проти Росії. А номери гравців на футболці зображені у вигляді назв українських населених пунктів, що стали вже світовими символами боротьби України проти рашиської навали.

Гість «Олександрії», президент УАФ та його обласні супутники тепло привітали усіх присутніх господарів, подякували їм за щирий прийом, після чого А.Павелко вручив спортсменам подарунки – чотири сітки, наповнені новими футбольними м`ячами.

«Це дуже добре, що у вашому місті є клуб, є взагалі футбол такого високого рівня майстерності», – сказав А.Павелко, звертаючись до юних спортсменів і побажав їм нових перемог у спорті та найголовніше – усім нам якнайшвидшої перемоги України у війні проти російських загарбників.