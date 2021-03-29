Про стан пенсійного забезпечення громадян Кіровоградської області

Станом на 01 березня 2021 року загальна чисельність пенсіонерів області становить 265,1 тис. осіб, у тому числі 12,2 тис. пенсіонерів силових структур. Працюючі пенсіонери в області складають 21 % від загальної чисельності (55,7 тис. осіб).

Органами Фонду в області забезпечується своєчасна виплата пенсій. У поточному році на пенсійні виплати спрямовано 2,6 млрд грн. У структурі пенсійних виплат: пенсії за віком складають 75,6 %, пенсії по інвалідності – 11,7 %, пенсії у зв’язку з втратою годувальника – 6,0 %, пенсії за вислугу років – 5,8 %, соціальні – 0,9 %.

У поточному році проведено 4 автоматичних перерахунки пенсій, у т. ч. індексація пенсійних виплат.

За результатами проведених перерахунків середній розмір пенсійної виплати станом на 01 березня 2021 року становить 3 306,28 грн, що на 569,83 грн або 21 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року (2 736,45 грн).

Мінімальна пенсія за віком зросла на 8 % (із 1 638 грн на 01 березня 2020 року до 1 769 грн на 01 березня 2021 року).

Упродовж 2021 року на стаціонарний прийом до сервісних центрів головного управління звернулося 28 025 осіб, які отримали 32 928 пенсійних послуг.

З метою наближення пенсійних послуг до громадян створено розгалужену мережу віддалених робочих місць в об’єднаних територіальних громадах області. Станом на 01 січня 2021 року в 23 ОТГ наявні 26 віддалених робочих місць. Станом на 01 березня 2021 року працівниками Фонду в області на віддалених робочих місцях надано 10,5 тис. пенсійних послуг.

Введення карантинних обмежень призвели до збільшення попиту на дистанційні сервіси Пенсійного фонду. Особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України є джерелом отримання повного спектру пенсійних послуг, серед яких розрахунок прогнозованого розміру пенсії “Пенсійний калькулятор”, що надає можливість введення даних для розрахунку загального стажу та прогнозованого розміру пенсії за віком з врахуванням даних реєстру і в найближчому майбутньому даних оцифрованої ЕТК. Такий же функціонал має і мобільний додаток «Пенсійний фонд України». З огляду на швидкість та зручність використання дана система комунікації привертає все більшу увагу населення – близько 110 тис. мешканців області зареєстровані на вебпорталі та оцінили його переваги.

Одним із завдань Фонду є облік трудових відносин в електронній формі за періоди до запровадження персоніфікованого обліку в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. З минулого року ми працюємо з технологією оцифрування трудових книжок. Всього надійшло 9 193 звернення щодо опрацювання трудових книжок. За результатами оцифрування 97 % прийнятих звернень завантажено в Державний реєстр.

З 01 липня 2020 року Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії: застрахованим особам, які скористаються нею, пенсію буде призначено без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України на підставі поданих документів через портал електронних послуг.

З липня 2020 року зареєстровано 792 анкети-заяви на автоматичне призначення пенсій, з яких 615 зареєстровано в період з січня по березень цього року.