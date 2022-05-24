Про «свіжу» схему банківського інтернет-пограбування

ПриватБанк попередив клієнтів про черговий шахрайський інтернет-ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців. Про це «Голос Громади» повідомила спеціаліст з комунікацій ПриватБанку у Кіровоградському регіоні.

Так, за даними служби безпеки банку, з 23 травня шахраї почали розповсюджувати через соцмережі фейкове повідомлення про термінову «перевірку карток» під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для “перевірки” картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

«ПриватБанк знову нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних каналах. Якщо ви отримали повідомлення про такі неправдиві сторінки, в жодному разі не переходьте за посиланням.

Наразі банк звернувся до правоохоронних органів з вимогою зупинити роботу та ліквідувати цей та подібні шахрайські ресурси», – застерігає служба комунікації ПБ.

(Для довідки: Фі́шинг (від англ. fishing — риболовля) — вид шахрайства, мета якого виманювання особистих даних;

Фішинговий сайт — це шахрайський вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку), або вебресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків власників платіжних карток).