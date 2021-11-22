Про вартість харчування в олександрійських освітніх закладах

В системі загальної та дошкільної освіти Олександрійської територіальної громади діє як платне, так і безкоштовне харчування дітей, повідомляє «Голос Громади».

Управлінню освіти Олександрійської міської ради дозволена організація в закладах загальної середньої освіти безкоштовного харчування у поточному навчальному році для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами; дітей з сімей, що мають статус малозабезпечених; з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах; дітей, батьки яких загинули, поранені, були або є учасниками АТО – ООС; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; дітей, що мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій – на суму 23 гривні на день.

З початку поточного навчального року встановлена вартість харчування дітей на добу в розмірі:

у закладах загальної освіти та дошкільних закладах НВК – 37 грн;

у санаторних яслах-садку №16 – 45 грн;

дітей-вихованців груп денного короткотривалого перебування в яслах-садку №25 – 27,75 грн.

Розмір батьківської оплати за харчування дітей встановлений (на добу):

у яслах-садку №16, дошкільних підрозділів НВК ЗНЗ №№12, 19, Марто-Іванівському, Звенигородському, Головківському – в розмірі 22,20 грн;

у яслах-садку №25 – 16,65 грн.

Управлінню освіти дозволено організувати безкоштовне харчування в дошкільних закладах для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей з сімей, що мають статус малозабезпечених; дітей, батьки яких загинули, поранені, були або є учасниками АТО – ООС; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; дітей, що мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій.

Управлінню освіти також дозволено організувати харчування у закладах дошкільної освіти зі знижкою на 50% суми батьківської оплати – дітей із сімей, що мають троє і більше дітей.

Для учнів перших класів, що розміщені на базі закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів НВК, харчування здійснюється за нормами і порядком, визначеними для дітей дошкільного віку.