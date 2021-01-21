Про «випадкові знайомства» – кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 357 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 31інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомив «Голос Громади» дільничний офіцер міськвідділу Сергій Старчик.

Далі – про деякі з подій.

23 листопада 2020 року до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річного місцевого мешканця про те, що невідома жінка, з якою заявник познайомився напередодні, перебуваючи в його оселі, за відсутності господаря здійснила крадіжку належних йому мобільного телефону, хлібопічі, ноутбука та пенсійної банківської картки, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 25000 гривень.

Минулого тижня в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 34-річну мешканку Олександрійського району.

Проти неї порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

6 січня 56-річний місцевий мешканець повідомив міськвідділ поліції про те, що в вечірній час того ж дня невідома особа проникла до його будинку за місцем мешкання, звідки викрала газову варочну панель, чим спричинила майнову шкоду на суму близько 1500 гривень.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 35-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Слідство триває, але в його ході вже зараз встановлено причетність зловмисника до скоєння принаймні однієї іншої крадіжки:

Так, 13 січня Олександрійський відділ поліції повідомив мешканець міста, що 31грудня 2020 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем його проживання, шляхом вільного доступу, таємно викрала належний заявникові мобільний телефон чим було спричинено майнову шкоду на суму 7000 грн. Як з`ясувалося, це був один і той же фігурант, що й у попередньому випадку.

Проти злодія порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка, вчинена повторно»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.