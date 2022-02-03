Про затребуваність роботодавцями особистісно-мотиваційних навичок у працівників

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Під час опитування роботодавців, яке було проведене влітку минулого року в ході реалізації пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, вивчалось питання затребуваних роботодавцями навичок у працівників.

Із числа опитаних роботодавців (916 підприємств та фізичних осіб-підприємців) 51% повідомили, що для них є затребуваними особистісно-мотиваційні навички працівників (за загальними  результатами проєкту (10 областей) повідомили про затребуваність таких навичок 50% роботодавців). Для 36% ці навички не є затребуваними (або, скоріше, не затребувані), а для 13% – частково затребуваними.

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З числа цих навичок 60% роботодавців указують на важливість такої навички, як відповідальність. 43% роботодавців вважають важливим у працівників орієнтацію на результат, 38% вважають важливим вміння працювати в команді, 23% акцентують увагу на клієнтоорієнтованості, 19% – підкреслюють важливість вміти долати стреси, кожний десятий роботодавець зазначає серед важливих навичок цілеспрямованість.

Примітка. Пройти тести “Здатність до командної роботи”, “Стресостійкість та адаптивність” можливо на вебсторінці Державного центру зайнятості.

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