Про звернення олександрійців до міської влади довжиною у 5 років

Олександрійський депутат розповів про свої звернення до виконавчих органів міської ради та про реагування владних посадовців на них, повідомляє «Голос Громади».

На останній сесії Олександрійської міської ради депутат Ярослав Мацак (фракція «Європейська Солідарність»), за дорученням жителів одного з мікрорайонів приватного сектору міста, в черговий раз озвучив своє депутатське звернення, у якого вже виросла 5-річна «борода».

«З 2015 року жителі вулиці Березівської, яка розташована нижче залізничного переїзду, багато разів зверталися до міської влади з проханням про облаштування вуличної дороги. І кожного разу на моє відповідне депутатське звернення надавалася відповідь від виконавчих органів на зразок того, що роботи будуть включені в план, обсяги робіт оцінять спеціалісти, кошти передбачать у бюджеті. Але досі нічого так і не робиться. Правда, одного разу за весь час там зробили лише грейдерування дороги, але тільки тому, що я спеціально для цього привіз комунальникам дизпальне. Звісно, незабаром дорога знову прийшла у непридатність. Отож на сьогоднішній день там – ями по коліно. Знову ж таки, нещодавно на місце приїжджали представники комунальних служб, почухали потилицю і сказали, що наразі нічого зробити не зможуть. Тому я прошу один раз дати конкретну відповідь: якщо взагалі не можете якось відремонтувати дорогу, так і скажіть людям: ходіть і далі по ній, спотикайтесь, ламайте машини тощо, а ми нічого робити не будемо. Або ж якщо вже ви надаєте офіційну відповідь – щоразу з печаткою і підписами відповідальних осіб, то в кінці-кінців, майте повагу до людей і зробіть! Адже жителі цієї невеликої вулиці такі ж люди, як і ви. Тільки ви їздите по гарному асфальту центральних вулиць міста, а там взагалі неможливо проїхати, хіба що лише на позашляховику. В черговий раз звертаюся до вас і сподіваюся на ваше сприяння», – сказав тоді з трибуни в сесійну залу депутат Я.Мацак, очевидно, звертаючись до виконавців та перших осіб міської влади.

Постскриптум: «Голос Громади» поцікавився у депутата, яка ж наразі доля його останнього звернення від імені жителів вулиці Березівської. Наш співрозмовник відповів, що ніякої дієвої реакції на звернення так само досі не було. А сьома каденція міської ради-2015 тим часом вже неухильно добігає кінця… (На фото – вул.Березівська, м.Олександрія. Такий вигляд вона має в суху погоду, отож можна уявити її стан в осінньо-зимовий період).