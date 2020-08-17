Проблеми олександрійського онкодиспансеру (коментар фахівця)

Питання закриття радіологічного відділення олександрійського онкодиспансеру полягає не лише у відсутності коштів, повідомляє «Голос Громади» за коментарем колишнього головного лікаря Володимира Хірси.

Однією з найобговорюваніших тем у місті останнім часом є факт закриття радіологічного відділення олександрійського онкологічного диспансеру. Але проблеми цього відділення виникли далеко не сьогодні: впродовж декількох попередніх років час від часу повідомлялося, що питання його функціонування дедалі загострюється у зв`язку з тим, що закінчується термін дії джерела іонізуючого випромінення для установки променевої терапії даного відділення. Тобто фактично – «серця» радіологічного відділення зокрема і диспансеру взагалі. Придбання нового джерела коштує непомірно дорого, а сам заклад перебуває у підпорядкуванні Кіровоградської обласної ради, яка і є розпорядником коштів у цій сфері.

Але чи справа полягала тільки у відсутності коштів на придбання джерела випромінення? Коментар з даного приводу дав у своєму виступі на останній сесії Олександрійської міської ради депутат і протягом багатьох минулих років – головний лікар онкодиспансеру Володимир Хірса:

«В одному зі своїх виступів олександрійський міський голова зауважив: мовляв, от якби Хірса раніше був трохи наполегливішим, то заклад можна було б зберегти… Доводжу до вашого відома: вже рік, як я не є головним лікарем. А до цього, будучи на посаді головного лікаря, питання придбання джерела я ставив ще з 2017 року. Це були звернення до Кіровоградської облдержадміністрації, голови обласної ради, до депутатів міської ради. Своїми зверненнями ми разом дійшли до прем`єр-міністра країни, до Президента. На все це були різні відповіді і обіцянки. А в 2018 році обласна рада таки придбала джерело, але його отримав обласний онкодиспансер. Нам відповіли тоді у письмовій формі, що наступне джерело буде придбано для Олександрії у наступному році. У 2019 році ми його так і не отримали, а дія нашого джерела закінчується у вересні цього року.

Але як відомо, з 1 квітня вступив у дію другий етап реформування охорони здоров`я (це стаціонарна допомога) і Національна служба здоров`я України виставила такі непосильні вимоги до радіологічного кабінету, що ми його просто не в змозі утримувати. Ну і я так припускаю, що обласна рада у зв`язку з цим вирішила, що достатньо буде одного джерела, яке є в в обласному диспансері і плюс те, що там, на базі обласного онкоцентру, діє томоклініка, де є сучасний апарат для променевої терапії. Тому питання у зв`язку з вимогами реформування охорони здоров`я, виходить, ставили так, що якби ми і отримали джерело, ми б його не змогли використовувати. У нас у диспансері був один радіолог, а потрібно два. До цього джерела необхідна допоміжна система – це дорога комп`ютерна установка, така, як у томоцентрі. Для порівняння: нам 6 з половиною мільйонів на функціонування відділення не дають, а система коштує аж близько 40 мільйонів. Тому на сьогодні звільняється з посади радіолог, яка у нас є і вона переходить працювати в обласний онкоцентр. Є також два працівники – лаборант і санітарка, посади яких будуть скорочені. У зв`язку з новими вимогами, на сьогодні диспансер уклав лише два контракти з НСЗУ – це амбулаторна допомога і стаціонарна допомога без хірургічних втручань. Цього дуже мало, тому і грошей нам не вистачить для того, аби функціонувати у тій мірі, в якій потрібно», – сказав на сесії Володимир Хірса.

Міський голова Степан Цапюк на сесії відразу ж відреагував на виступ депутата. Тільки цього разу він звинувачував вже не колишнього головного лікаря. Мер міста вважав, що оскільки власником олександрійського закладу є обласна рада, то це «було зроблено умисно, щоб похоронити його в Олександрії та залишити онкологію лише на обласному рівні». Що тут, мовляв, замішані як політичні, так і бізнесові інтереси. І при мільярдному бюджеті обласної ради виділити для функціонування олександрійського онкодиспансеру якихось 50 мільйонів – це крапля в морі. «Були всі можливості зберегти заклад. Тому я виню в тому, що закривається відділення олександрійського онкодиспансеру, голову облради», – сказав Степан Цапюк.

І насамкінець дещо з останніх повідомлень. Як зазначив в одному зі своїх відеозвернень мер міста Степан Цапюк, олександрійська міська влада готова виділити субвенцію зі свого бюджету (можливо «у складчину» з бюджетами Світловодська, Петрового та інших, чиїм госпітальним округом є Олександрія) для придбання необхідного обладнання для олександрійського онкодиспансеру, аби він отримав ліцензію НСЗУ для свого повноцінного функціонування. З цією пропозицією міська влада нібито вже звернулася до начальника обласного департаменту охорони здоров`я. Але конкретної відповіді на це питання досі вона не має. Іншими словами, ідея і плани міської влади про збереження нормального функціонування диспансеру залишаються поки що лише на рівні телефонних розмов…