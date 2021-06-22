Проблеми вимушених переселенців в Олександрії: не будьмо до них байдужими

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В Олександрії за участі громадськості відбулося обговорення питань підтримки вимушено переміщених осіб, повідомляє «Голос Громади»

20 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день біженців. У цей день, затверджений Генеральною асамблеєю ООН у 2001 році, урядові та неурядові організації у всьому світі висловлюють підтримку мужності і витримці біженців та переселенців у всьому світі, акцентують увагу громадськості до їх проблем та нагадують про те, що ці люди, як ніхто інший, потребують допомоги і захисту.

18 червня до Дня біженців нарада у форматі круглого столу пройшла в офісі «Олександрійського громадського простору «КУБ» Культура. Урбаністика. Бізнес» (проспект Соборний, 51/1). У ній взяли участь голова громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Валентина Чугуєвець,  голова ГО «Об’єднання переселенців Квітень-2014» (м.Кропивницький) Анна Маккада, голова ГО «Майбутнє без меж» (м.Світловодськ) Анна Курусь, заступник міського голови Олександрії з гуманітарних питань Ірина Чемерис, депутат Олександрійської міської ради Олег Панібратенко, начальник управління соціального захисту населення Олена Назаренко, інші офіційні особи, представники громадськості, ЗМІ. Мета круглого столу – висвітлення питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб в соціальні та економічні процеси міста та їх внесок в життя громади; шляхи вирішення нагальних житлових проблем переселенців. Модератором зустрічі був олександрійський журналіст і громадський діяч Віктор Голобородько.

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Як зазначалося на нараді, у 2014 році через агресію Росії на Сході України понад 1,5 млн жителів Донбасу були змушені покинути свої домівки і стали переселенцями, змушено переміщеними особами. Зараз таких переселенців у Кіровоградській області налічується 6547 чоловік, в Олександрії – 1029, серед яких не лише працездатні особи, а й літні люди, інваліди, діти. Всі вони після переселення зіткнулися з цілю низкою життєвих незгод. І навіть незважаючи на те, що для їх вирішення розроблені різні державні програми підтримки переселених, все одно проблем у людей вистачає – починаючи від від житлових, матеріальних, питань працевлаштування і аж до суспільно-моральних. Наприклад, як зазначила А.Курусь, спочатку це було недоброзичливе ставлення до переселенців (на превеликий жаль і сором!) деяких місцевих жителів: мовляв, вимушено переміщені «відбирають у них роботу». І переселенцям доводиться словами і діями доводити своєму новому оточенню, що вони не з власної волі залишили свою малу батьківщину, але залишаються такими ж повноправними членами українського суспільства і готові всіма своїми силами всесторонньо допомагати новій для них місцевій громаді та стати її частиною…

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Як розповіли на початку наради про п’ятирічний досвід роботи вищезгаданих організацій їхні голови, для вирішення питань, пов’язаних з внутрішньо переміщеними особами, що проживають в місті Олександрії та двох сусідніх містах, з боку громадськості, місцевих влад і самих переселенців зроблено чимало. Також про зміст ряду державних програм підтримки вимушених переселенців та їх виконання розповіла Олена Назаренко. Але звісно, проблеми у людей, що потрапили у такі надзвичайно складні життєві ситуації, все одно залишаються.

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Як результат, спрямований на підтримку вимушено переміщених громадян, рішенням цієї розширеної наради зокрема стало:

запропонувати Олександрійській міській раді створити робочу групу з питань внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) у складі представників виконавчої влади, депутатів ради, керівників (спеціалістів) виконавчих органів, представників громадських організацій, що опікуються питаннями ВПО;

запропонувати включити у перелік невідкладних завдань робочої групи, створення механізму постановки на облік для отримання тимчасового житла. Запропонувати робочій групі за підтримки і дієвої участі міської ради, Олександрійського міського голови взяти участь міській раді розробити бюджетну програму допомоги ВПО;

створити на майданчику Олександрійського громадського простору «КУБ» Культура. Урбаністика. Бізнес» інформаційно-консультаційний пункт для ВПО з визначеним графіком роботи.

Контактні дані для небайдужих до означених проблем громадян: голова громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Чугуєвець В.М. тел. 099-005-89-77, ел. адреса: biologval1981@gmail.com

Інформаційна підтримка: інформаційне агентство «Новий громадянин». Контактна особа Панібратенко О.І.: 067-521-21-51.

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