Проблеми вимушених переселенців в Олександрії: не будьмо до них байдужими

В Олександрії за участі громадськості відбулося обговорення питань підтримки вимушено переміщених осіб, повідомляє «Голос Громади»

20 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день біженців. У цей день, затверджений Генеральною асамблеєю ООН у 2001 році, урядові та неурядові організації у всьому світі висловлюють підтримку мужності і витримці біженців та переселенців у всьому світі, акцентують увагу громадськості до їх проблем та нагадують про те, що ці люди, як ніхто інший, потребують допомоги і захисту.

18 червня до Дня біженців нарада у форматі круглого столу пройшла в офісі «Олександрійського громадського простору «КУБ» Культура. Урбаністика. Бізнес» (проспект Соборний, 51/1). У ній взяли участь голова громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Валентина Чугуєвець, голова ГО «Об’єднання переселенців Квітень-2014» (м.Кропивницький) Анна Маккада, голова ГО «Майбутнє без меж» (м.Світловодськ) Анна Курусь, заступник міського голови Олександрії з гуманітарних питань Ірина Чемерис, депутат Олександрійської міської ради Олег Панібратенко, начальник управління соціального захисту населення Олена Назаренко, інші офіційні особи, представники громадськості, ЗМІ. Мета круглого столу – висвітлення питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб в соціальні та економічні процеси міста та їх внесок в життя громади; шляхи вирішення нагальних житлових проблем переселенців. Модератором зустрічі був олександрійський журналіст і громадський діяч Віктор Голобородько.

Як зазначалося на нараді, у 2014 році через агресію Росії на Сході України понад 1,5 млн жителів Донбасу були змушені покинути свої домівки і стали переселенцями, змушено переміщеними особами. Зараз таких переселенців у Кіровоградській області налічується 6547 чоловік, в Олександрії – 1029, серед яких не лише працездатні особи, а й літні люди, інваліди, діти. Всі вони після переселення зіткнулися з цілю низкою життєвих незгод. І навіть незважаючи на те, що для їх вирішення розроблені різні державні програми підтримки переселених, все одно проблем у людей вистачає – починаючи від від житлових, матеріальних, питань працевлаштування і аж до суспільно-моральних. Наприклад, як зазначила А.Курусь, спочатку це було недоброзичливе ставлення до переселенців (на превеликий жаль і сором!) деяких місцевих жителів: мовляв, вимушено переміщені «відбирають у них роботу». І переселенцям доводиться словами і діями доводити своєму новому оточенню, що вони не з власної волі залишили свою малу батьківщину, але залишаються такими ж повноправними членами українського суспільства і готові всіма своїми силами всесторонньо допомагати новій для них місцевій громаді та стати її частиною…

Як розповіли на початку наради про п’ятирічний досвід роботи вищезгаданих організацій їхні голови, для вирішення питань, пов’язаних з внутрішньо переміщеними особами, що проживають в місті Олександрії та двох сусідніх містах, з боку громадськості, місцевих влад і самих переселенців зроблено чимало. Також про зміст ряду державних програм підтримки вимушених переселенців та їх виконання розповіла Олена Назаренко. Але звісно, проблеми у людей, що потрапили у такі надзвичайно складні життєві ситуації, все одно залишаються.

Як результат, спрямований на підтримку вимушено переміщених громадян, рішенням цієї розширеної наради зокрема стало:

запропонувати Олександрійській міській раді створити робочу групу з питань внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) у складі представників виконавчої влади, депутатів ради, керівників (спеціалістів) виконавчих органів, представників громадських організацій, що опікуються питаннями ВПО;

запропонувати включити у перелік невідкладних завдань робочої групи, створення механізму постановки на облік для отримання тимчасового житла. Запропонувати робочій групі за підтримки і дієвої участі міської ради, Олександрійського міського голови взяти участь міській раді розробити бюджетну програму допомоги ВПО;

створити на майданчику Олександрійського громадського простору «КУБ» Культура. Урбаністика. Бізнес» інформаційно-консультаційний пункт для ВПО з визначеним графіком роботи.

Контактні дані для небайдужих до означених проблем громадян: голова громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Чугуєвець В.М. тел. 099-005-89-77, ел. адреса: biologval1981@gmail.com

Інформаційна підтримка: інформаційне агентство «Новий громадянин». Контактна особа Панібратенко О.І.: 067-521-21-51.