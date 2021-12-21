Продовження карантину – на всю зиму !

Уряд України в черговий раз продовжив дію карантинних заходів. Відповідне рішення відтепер діє і в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Кабмін України Постановою № 1336 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» продовжив карантинні заходи до 31 березня 2022 року. Відповідне рішення ухвалене для виконання на території Олександрійської громади, як для «жовтої зони», КЕРІВНИКОМ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ПО В’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (СОVID-19 ) (далі – витяг з тексту рішення):

«1.Продовжити дію карантину на території Олександрійської територіальної громади з 1 січня 2022 року до 31 березня 2022 року з дотриманням протиепідемічних обмежень встановлених відповідно рівню епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 – “жовтий”.

На період карантину продовжити обмежувальні протиепідемічні заходи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СOV-2” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1240 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 року№ 677”). Продовжити проведення роз’яснювальної роботи та широке інформування населення через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали оповіщення щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів у період значного поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, а також інформації, щодо ситуації з коронавірусом в міcті.

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Юрій Гугленко».