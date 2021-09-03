Професійні стандарти: що потрібно знати?

Слід зазначити, що суттєвим фактором під час укладення трудового договору є наповнення змістом його розділів, які регулюють питання обов’язків працівника, характеру виконуваної роботи тощо. При цьому доцільно використовувати затверджені професійні стандарти.

Пропонуємо ознайомитись з професійними стандартами, розміщеними на вебсайті Міністерства економіки Україні у розділі “Діяльність” – “Сфера зайнятості” – “Професійні стандарти” – “Реєстр професійних стандартів”!

https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=03c448b1-0620-45e2-a0a9-dc859d4d5d77&tag=ProfesiiniStandarti