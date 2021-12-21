Програма святкових новорічних заходів для дітей та дорослих. Афіша Олександрійського театру

Запрошуємо олександрійців відвідати «Олександрійський театр» для перегляду новорічних вистав та розважальних програм, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Традиційно, напередодні Нового року, дітей запрошують на безкоштовну новорічну виставу в подарунок від міського голови.

22 грудня о 13:00 годині відбудеться вистава «Подорож блакитної стріли» для дітей з інвалідністю Товариства Червоного Хреста України.

27,28,29 грудня о 15:00 годині відбудеться показ театральної вистави «Подорож блакитної стріли», а також розважальна програма «Новорічні дива театрального скверу» для дітей пільгових категорій. Запрошення на цей святковий захід отримають понад 850 учнів початкових класів.

25 грудня о 14:00 годині на олександрійців чекає вистава театру-студії «Різдво» під назвою «Квітка душа».

13 січня о 17:00 годині відбудеться вистава театру-студії «Різдво» під назвою «Загляни в мое сердце».

Вартість квитків на вищевказані вистави 50 гривень. Придбати їх можна в ПК «Олександрійський театр» з 8:00 до 18:00 години. Субота, неділя – вихідні.

Зазначимо – вхід лише при наявності ковід-сертифікатів.