Програма святкових новорічних заходів для дітей та дорослих. Афіша Олександрійського театру

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Запрошуємо олександрійців відвідати «Олександрійський театр» для перегляду новорічних вистав та розважальних програм, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Традиційно, напередодні Нового року, дітей запрошують на безкоштовну новорічну виставу в подарунок від міського голови.

22 грудня о 13:00 годині відбудеться вистава «Подорож блакитної стріли» для дітей з інвалідністю Товариства Червоного Хреста України.

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27,28,29 грудня о 15:00 годині відбудеться показ театральної вистави «Подорож блакитної стріли», а також розважальна програма «Новорічні дива театрального скверу» для дітей пільгових категорій. Запрошення на цей святковий захід отримають понад 850 учнів початкових класів.

25 грудня о 14:00 годині на олександрійців чекає вистава театру-студії «Різдво» під назвою «Квітка душа».

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13 січня о 17:00 годині відбудеться вистава театру-студії «Різдво» під назвою «Загляни в мое сердце».

Вартість квитків на вищевказані вистави 50 гривень. Придбати їх можна в ПК «Олександрійський театр» з 8:00 до 18:00 години. Субота, неділя – вихідні.

Зазначимо – вхід лише при наявності ковід-сертифікатів.

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