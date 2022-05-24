Прокуратура Олександрійщини захистила пам’ятки культурної та історичної спадщини смт Нова Прага

Олександрійська окружна прокуратура зобов’язала Новопразьку селищну раду вжити заходів до збереження пам’яток культурної та історичної спадщини селища Нова Прага від хаотичної забудови. Про це йдеться на сайті відомства, інформує “Голос Громади”.

“За прокурорського втручання органом місцевого самоврядування буде розроблено та затверджено історико-архітектурний опорний план історично населеного селища Нова Прага” – йдеться у тексті повідомлення.

Довідково: Нову Прагу внесено до Списку історичних населених місць України, з метою запобігання самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного ареалу, руйнування пам’яток історії та культури, знищення історичної спадщини громади Історико-архітектурний опорний план використовують при підготовці завдань на проєктування, наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, при розробленні містобудівної та проєктної документації.