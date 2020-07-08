Протопопівська амбулаторія отримала нове медичне обладнання

Протопопівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Приютівської ОТГ поповнилася сучасним медичним апаратом Радіус-01, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Приютівської ОТГ”.

За допомогою апарату Радіус-01 можна здійснювати широкий набір процедур низькочастотної електротерапії, а саме:

-електрофорез,

-гальванізація,

-ампліпульстерапія,

-електросон-терапія,

-діадинамотерапія,

-електростимуляція і флюктуоризація.

Зокрема пацієнти, в кого є проблеми зі здоров’ям, можуть за направленням сімейного лікаря пройти необхідне лікування.

Прилад переважно застосовується при лікуванні наступного ряду захворювань:

захворювання нервової системи, що протікають з больовим синдромом;

неврологічні прояви остеохондрозу хребта;

парези і паралічі, що вимагають електростимуляції м’язів;

захворювання суглобів;

захворювання, що вимагають електростимуляції внутрішніх органів;

захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки;

захворювання жовчовивідних шляхів;

захворювання кишечника;

захворювання легенів;

захворювання нирок;

захворювання судин;

фантомні болі;

в спортивній медицині:

удари, розтягнення, міозити, міалгії;

стресові стани і невротичні реакції, перевтома;

електростимуляція м’язів і ін.

в спортивній медицині:

удари, розтягнення, міозити, міалгії;

стресові стани і невротичні реакції, перевтома;

електростимуляція м’язів та ін.

Крім цього, вчора 07 липня, у приміщенні амбулаторії сімейний лікар Марія Чередніченко продемонструвала селищному голові Андрію Коломійцеву та його заступнику Ірині Чемерис широкі можливості апарату, призначеного для профілактики і лікування різних захворювань за допомогою низькочастотної електротерапії.

Лікування апаратом займає 5-6 хвилин один сеанс. Для повного проходження курсу знадобиться близько 10-15 сеансів, що залежить від характеру захворювання.

