Протопопівська амбулаторія отримала нове медичне обладнання

Протопопівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Приютівської ОТГ поповнилася сучасним медичним апаратом Радіус-01, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Приютівської ОТГ”.
За допомогою апарату Радіус-01 можна здійснювати широкий набір процедур низькочастотної електротерапії, а саме:
-електрофорез,
-гальванізація,
-ампліпульстерапія,
-електросон-терапія,
-діадинамотерапія,
-електростимуляція і флюктуоризація.
Зокрема пацієнти, в кого є проблеми зі здоров’ям, можуть за направленням сімейного лікаря пройти необхідне лікування.
Прилад переважно застосовується при лікуванні наступного ряду захворювань:
- захворювання нервової системи, що протікають з больовим синдромом;
- неврологічні прояви остеохондрозу хребта;
- парези і паралічі, що вимагають електростимуляції м’язів;
- захворювання суглобів;
- захворювання, що вимагають електростимуляції внутрішніх органів;
- захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки;
- захворювання жовчовивідних шляхів;
- захворювання кишечника;
- захворювання легенів;
- захворювання нирок;
- захворювання судин;
- фантомні болі;
- в спортивній медицині:
- удари, розтягнення, міозити, міалгії;
- стресові стани і невротичні реакції, перевтома;
- електростимуляція м’язів і ін.
в спортивній медицині:
- удари, розтягнення, міозити, міалгії;
- стресові стани і невротичні реакції, перевтома;
- електростимуляція м’язів та ін.
Крім цього, вчора 07 липня, у приміщенні амбулаторії сімейний лікар Марія Чередніченко продемонструвала селищному голові Андрію Коломійцеву та його заступнику Ірині Чемерис широкі можливості апарату, призначеного для профілактики і лікування різних захворювань за допомогою низькочастотної електротерапії.
Лікування апаратом займає 5-6 хвилин один сеанс. Для повного проходження курсу знадобиться близько 10-15 сеансів, що залежить від характеру захворювання.