Протопопівська амбулаторія отримала нове медичне обладнання

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Протопопівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Приютівської ОТГ поповнилася сучасним медичним апаратом Радіус-01, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Приютівської ОТГ”.

За допомогою апарату Радіус-01 можна здійснювати широкий набір процедур низькочастотної електротерапії, а саме:
-електрофорез,
-гальванізація,
-ампліпульстерапія,
-електросон-терапія,
-діадинамотерапія,
-електростимуляція і флюктуоризація.

Зокрема пацієнти, в кого є проблеми зі здоров’ям, можуть за направленням сімейного лікаря пройти необхідне лікування.

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Прилад переважно застосовується при лікуванні наступного ряду захворювань:

  • захворювання нервової системи, що протікають з больовим синдромом;
  • неврологічні прояви остеохондрозу хребта;
  • парези і паралічі, що вимагають електростимуляції м’язів;
  • захворювання суглобів;
  • захворювання, що вимагають електростимуляції внутрішніх органів;
  • захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки;
  • захворювання жовчовивідних шляхів;
  • захворювання кишечника;
  • захворювання легенів;
  • захворювання нирок;
  • захворювання судин;
  • фантомні болі;
  • в спортивній медицині:
  • удари, розтягнення, міозити, міалгії;
  • стресові стани і невротичні реакції, перевтома;
  • електростимуляція м’язів і ін.
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в спортивній медицині:

  • удари, розтягнення, міозити, міалгії;
  • стресові стани і невротичні реакції, перевтома;
  • електростимуляція м’язів та ін.

Крім цього, вчора 07 липня, у приміщенні амбулаторії сімейний лікар Марія Чередніченко продемонструвала селищному голові Андрію Коломійцеву та його заступнику Ірині Чемерис широкі можливості апарату, призначеного для профілактики і лікування різних захворювань за допомогою низькочастотної електротерапії.

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Лікування апаратом займає 5-6 хвилин один сеанс. Для повного проходження курсу знадобиться близько 10-15 сеансів, що залежить від характеру захворювання.

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