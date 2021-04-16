Процес пішов: на черзі – олександрійський парк «Молодіжний»

Роботи з наведення ладу в міському парку «Молодіжний» незабаром розпочнуться, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в міській раді.

«Є можливість розпочати в цьому році роботи з благоустрою у міському парку «Молодіжний», – таке повідомлення зробив міський голова Сергій Кузьменко на сьогоднішньому засіданні виконкому Олександрійської міської ради. Присутні на засіданні затвердили акт вже проведеного 31 березня цього року працівниками комунального підприємства «Зеленгосп» обстеження зелених насаджень парку. Акт зокрема визначив видалення 53-х сухих та пошкоджених дерев з метою омолодження зелених насаджень парку та безпеки перехожих у парку. У подальшому «Зеленгосп» виконуватиме озеленення цієї рекреаційної зони. Міський голова нагадав присутнім, що відновлення Молодіжного парку – одне із завдань виборчої програми його команди. Як відомо, питання благоустрою занедбаного парку «Молодіжний» (колишня назва «Будівельник») багато попередніх років обговорювалося, переносилося у часі, пропонувалося у різних варіантах, але досі так і не зрушувалося з місця.