Протягом минулого року на Кіровоградщині отримали громадянство України 334 особи

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У 2021 році на Кіровоградщині набуло громадянство України 334 особи, які подали відповідні клопотання до підрозділів Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області.

Минулого року, як і останні кілька років, набуття громадянства України за народженням складає найбільшу кількість  від усіх матеріалів, які приймаються у підрозділах Міграційної служби області щодо набуття українського громадянства, в середньому 70%. Довідки про реєстрацію особи громадянином України відповідно до ст. 7 Закону України «Про громадянство України»  було видано 196 дітям. Такі довідки надалі необхідні для оформлення паспортних документів.

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67 іноземців та осіб без громадянства набули громадянство України за територіальним походженням. За статистикою до підрозділів Міграційної служби Кіровоградщини звертаються за таким принципом набуття громадянства переважно вихідці з колишніх радянських країн. Минулого року такі клопотання подали громадяни Російської Федерації, Республік Вірменія, Узбекистан, Молдова, Білорусь, Азербайджанської Республіки тощо. Це зумовлено історичними зв’язками України з цими країнами та родинними зв’язками іноземців з українцями. Невеликий статистичний відсоток становлять громадяни інших держав. Минулого року обрали громадянство України громадяни Іраку, Куби, Лівану та Лівії.

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71 іноземець та особа без громадянства набули громадянство, маючи на це інші підстави.

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