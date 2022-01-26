Протягом минулого року на Кіровоградщині отримали громадянство України 334 особи

У 2021 році на Кіровоградщині набуло громадянство України 334 особи, які подали відповідні клопотання до підрозділів Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області.

Минулого року, як і останні кілька років, набуття громадянства України за народженням складає найбільшу кількість від усіх матеріалів, які приймаються у підрозділах Міграційної служби області щодо набуття українського громадянства, в середньому 70%. Довідки про реєстрацію особи громадянином України відповідно до ст. 7 Закону України «Про громадянство України» було видано 196 дітям. Такі довідки надалі необхідні для оформлення паспортних документів.

67 іноземців та осіб без громадянства набули громадянство України за територіальним походженням. За статистикою до підрозділів Міграційної служби Кіровоградщини звертаються за таким принципом набуття громадянства переважно вихідці з колишніх радянських країн. Минулого року такі клопотання подали громадяни Російської Федерації, Республік Вірменія, Узбекистан, Молдова, Білорусь, Азербайджанської Республіки тощо. Це зумовлено історичними зв’язками України з цими країнами та родинними зв’язками іноземців з українцями. Невеликий статистичний відсоток становлять громадяни інших держав. Минулого року обрали громадянство України громадяни Іраку, Куби, Лівану та Лівії.

71 іноземець та особа без громадянства набули громадянство, маючи на це інші підстави.