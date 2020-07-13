Протистояння ФК «Олександрія» та «Дінамо» завершилось нічиєю

Вчора, 12 липня, на КСК «Ніка» відбувся матч 30 туру УПЛ між ФК «Олександрія» – «Дінамо», повідомляє «Голос Громади».

Олександрійські гравці вже у першому таймі на 23-й хвилині відкрили рахунок після призначеного у ворота киян пенальті за порушення правил Олександром Сиротою, яке реалізував Максим Третьяков. До перерви команда Володимира Шарана продовжувала переважати суперників.

Киянам забити гол у відповідь вдалося лише на 66 хвилині. Відзначився Ярмоленко, та на 75-й вивів гостей уперед.

Втримати перевагу киянам не вдалося. За дві хвилини до завершення основного часу матчу арбітр Віталій Романов ще раз вказав на точку після фолу Артема Шабанова. До м’яча вдруге підійшов Третьяков і переграв голкіпера киян – 2:2.