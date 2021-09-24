Провідні підприємства галузі машинобудування Олександрійщини – надійні партнери служби зайнятості

26 вересня традиційно відзначається День машинобудівника. В Олександрії у цій сфері є чим пишатися. Промисловість міста має розвинений машинобудівний комплекс, до якого входять потужні підприємства галузі. Серед них – група підприємств «Етал», ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ТОВ НВО «ОКРОС», ТОВ «Олександрійська машинобудівна група», ТОВ «Олександрійські лазерні технології», ПП «Універсал Кран Сервіс», ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», ТОВ НВФ «Підйомник», ТОВ «Лізава» та ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання».

Машинобудівні підприємства міста здійснюють випуск найрізноманітнішої продукції: крани козлові, мостові електричні, електрична контактна апаратура, трансформатори та пневмотранспортери, промислові насоси, вентилятори, машини, запчастини до підіймально-транспортного устаткування, металоформи, металоконструкції, навісне сільськогосподарське обладнання тощо. Окрім того, вказані підприємства надають різні послуги для замовника, а саме: ремонт, технічне обслуговування, установлення та монтаж машин й устаткування.

Підприємства машинобудівного комплексу Олександрії забезпечують випуск реальної продукції, яка дає додаткову вартість і користується попитом не тільки в Україні, а й за її межами.

Загалом у машинобудівній галузі Олександрії зайнято понад 1300 чоловік. Зазначені підприємства є надійними партнерами й Олександрійського міськрайонного центру зайнятості у напрямку забезпечення роботою мешканців району. Лише за два останні роки понад 300 безробітних мешканців отримали роботу.

У складних умовах сьогодення підприємства машинобудівної галузі відчувають вплив ряду негативних чинників, які призводять до неповного завантаження виробничого процесу та скорочення тривалості робочого часу. Проте їм вдається втримувати свої позиції та забезпечувати стабільне функціонування виробництва.

Тому є надія, що навіть у сьогоднішніх непростих умовах, незважаючи на карантинні обмеження, вдасться зберегти потужний машинобудівний комплекс та забезпечити стабільну роботу підприємств даної галузі, що в подальшому сприятиме економічному розвитку регіону, створенню нових робочих місць, а отже – покращенню добробуту населення.