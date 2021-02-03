При Кіровоградській ОДА створено Координаційну раду з питань ветеранів АТО/ООС

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко підписав розпорядження про створення Координаційної ради з питань ветеранів АТО/ООС, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

До складу ради увійшли 23 представників громадських ветеранських організацій, які вперше планують зібратися уже цього місяця.

Нагадаємо, координаційна рада утворена для здійснення повноважень обласної державної адміністрації з комплексного вирішення проблем і соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їхніх родин, членів сімей загиблих, інвалідів війни.