Приміські «електрички» через Олександрію ще поїздять

Регіональна філія «Одеської залізниці» вирішила продовжити з 1 листопада рух потяга приміського сполучення №6331 за маршрутом «Олександрія-Знам’янка – Помічна» та потяга №6330 «Знам’янка – Олександрія» щосуботи, щонеділі та щопонеділка, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Одеської залізниці.

Як відомо, у декілька попередніх років ці приміські поїзди були доволі проблемними: дирекція залізниці неодноразово намагалася скасувати їхній рух через нібито нерентабельність. Отже, наразі адміністрація йде назустріч пасажирам.

Розклад руху зазначених потягів приміського сполучення – на офіційному сайті філії http://odz.gov.ua/suburban/.