Приміський автобусний маршрут став міським (олександрійським)

У мережі міського громадського транспорту з`явився новий автобусний маршрут, повідомляє «Голос Громади».

До переліку міських автобусних маршрутів додано №79 «Олександрія-Головківка», який раніше мав статус приміського – таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 15 січня. Планується, що на 79-му маршруті буде до 200 рейсів на тиждень, з яких 80 пільгових – у весняно-літній період і до 50 – у осінньо-зимовий час. Виконуватимуть їх дві транспортні одиниці. Режим курсування автобусів – з вівторка по п’ятницю.

Тимчасовим перевізником на даному маршруті виконком призначив ФОП Прохоренко Ю.В. – до проведення щорічного міського конкурсу з перевезень пасажирів громадським транспортом загального користування. Конкурс перевізників буде проводитися з 22 січня поточного року.

Для довідки: маршрут №79 додано до міських зв’язку з адміністративно-територіальною реформою: приєднанням до Олександрії нових населених пунктів, серед яких – с.Головківка.

