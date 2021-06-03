Примусового переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня не буде: Укрпошта продовжить доставляти пенсії

Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові №277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року.

Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень. Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. В той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям.

Відповідні зміни до постанови № 277 Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України Кабінет Міністрів України ухвалив 26 травня. З оновленим тестом Постанови можна ознайомитися на сайті Кабінету міністрів за посиланням

«Сьогоднішніми змінами до постанови нарешті покладено край двомісячній боротьбі величезної кількості громадян за комфорт і здоров’я літніх людей в частині доставки пенсій. Насамперед для 3,5 млн пенсіонерів, більшість яких просто фізично не має доступу до банкоматів, і відтак не може отримувати пенсію на картку. Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання. До 2023 року доставку пенсій, як і раніше готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти. Впевнений, за цей час буде вироблено механіку, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів. Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Подати заяву до ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.

Також діє гаряча лінія Укрпошти, куди пенсіонери можуть звертатися у разі, якщо їм відмовили у переведенні отримання пенсії через Укрпошту. Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354-52-73 або надіслати електронним листом на адресу pv@ukrposhta.ua