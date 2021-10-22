Приріст хворих на коронавірус за добу в Олександрії становить понад два десятки

21 жовтня було зроблено 156 ПЛР-тестів, виявлено 24 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 221 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 46 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 2, зі Знам’янської – 7, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 175 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 22 жовтня хворих на пневмонію – 228 осіб, в тому числі 10 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дітей, з них 10 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 57 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. У районній міській лікарні – 45 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікується 116 хворих.