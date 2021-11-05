ПриватБанк бере «тайм-аут» перед Чорною п’ятницею

Адміністрація ПриватБанку з метою уникнення можливих збоїв у власній електронній системі банкінгу на короткий термін припинить роботу її процесингу для технічних робіт, через що здійснення будь-яких банківських операцій онлайн у цей час буде неможливим – про це «Голос Громади» повідомила спеціаліст з комунікації ПриватБанку в нашому регіоні Анжела Дзінзюра.

Далі – текст повідомлення:

«В ніч з 6 на 7 листопада 2021 року ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу для наших клієнтів. Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів комфортним та приносив задоволення.

Технологічні роботи з оновлення процесингу пройдуть в ніч на неділю 7 листопада 2021 року. Як завжди, банк проведе їх у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння.

У період оновлення процесингового центру, 7 листопада з 01-00 і до 04-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Просимо звернути увагу на цю інформацію та можливі незручності, та відповідно спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин.

За даними банку, щороку обсяги операцій клієнтів з картками ПриватБанку зростають на 20%. На сьогодні процесинговий центр банку обробляє понад 70 000 карткових платежів щохвилини».