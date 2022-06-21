ПриватБанк почав виплати українцям, які надали житло переселенцям (деталі)

Українці, які надали прихисток переселенцям, можуть отримати кошти від Товариства Червоного Хреста України в рамках співпраці між Міністерством розвитку громад та територій України, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмясяця та ТЧХУ.

Організація розпочинає виплату компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану по програмі Прихисток через платіжну систему PrivatMoney.

Компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО). Розмір компенсації становить 14.77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць. Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Як отримати компенсацію?

Зареєструвати своє житло на сайті: https://prykhystok.gov.ua/, не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи.

В день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб.

Звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги.

Джерело: прессцентр ПриватБанку.