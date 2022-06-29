ПриватБанк починає виплати грошової допомоги від міжнародних організацій неповнолітнім переселенцям

ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років. Про це «Голосу Громади» повідомила регіональна служба комунікації установи ПБ.

Щоб отримати допомогу (ООН World Food Programme, WFP), розмір якою складає 2 200 грн, неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат ПриватБанку. Зробити це можливо у будь якому відділенні банку, при оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова. Зарахування і зняття грошової допомоги – без комісії.

Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або у відділенні банку.