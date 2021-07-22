ПриватБанк попереджає про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку

Служба безпеки ПриватБанку повідомляє клієнтів про шахрайський сайт з логотипом ПриватБанку, – про це «Голос Громади» повідомила регіональна прес-служба цієї фінансової установи.

«Служба безпеки ПриватБанку своєчасно виявила та попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт https://p-invest.site і незаконно використовує логотип та айдентику банку.

За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, даний сайт є на 100% шахрайським, оскільки використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Шахраї використовують для заманювання в шахрайський проект пропозицією високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства. Про злочинний характер схеми говорить й односторонній канал зв’язку в проекті – після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв’язок для “відпрацювання” клієнта.

ПриватБанк попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проектах, та звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв», йдеться у повідомленні.

(Застереження: вищезгаданий сайт позначений лише для інформації, з міркувань безпеки не слід намагатися увійти на нього !)