ПриватБанк розпочав виплати чергового траншу компенсацій жертвам Голокосту. Як отримати кошти?

ПриватБанк з 24 грудня почав виплати чергового міжнародного траншу жертвам Голокосту (колишнім в’язням концтаборів і тим, хто пережив німецьку окупацію). Про це вчора «Голос Громади» повідомила регіональна служба комунікації фінансової установи.

Сума цього траншу становить 9 мільйонів євро. Отримати кошти можна готівкою в будь-якому з відділень банку в містах та районах України. Для отримання компенсації достатньо пред’явити паспорт. Подати заяву на отримання виплат можуть лише ті, хто відповідає умовам отримання компенсації – тобто люди, які особисто постраждали під час Голокосту.

Як йдеться у повідомленні, ПриватБанк здійснює такі виплати з 2014 року і є єдиним банком-агентом, уповноваженим урядом Федеративної Республіки Німеччини виплачувати компенсації жертвам нацизму на території України в рамках компанії Claims Conference.