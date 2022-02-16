Приватних і державних нотаріусів не буде – Верховна Рада проголосувала за реформу нотаріату

Парламентом прийнято за основу проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності” (законопроект № 5644).

Метою законопроекту є реформування інституту нотаріату, зокрема пропонується здійснити перехід до єдиного нотаріату, відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних; розширити перелік повноважень нотаріусів, зокрема щодо реєстрації шлюбів та їх розірвання, медіації як способу позасудового врегулювання спорів, забезпечення доказів, встановлення фактів, що мають юридичне значення; запровадити електронну систему нотаріату; забезпечити доступність надання нотаріальних послуг у кожному нотаріальному окрузі; здійснити передачу низки повноважень у сфері нотаріату від центрального органу виконавчої влади до органу професійного самоврядування нотаріусів.

Джерело: ЛігаЗакон