Привітання міського голови Олександрії Сергія Кузьменка з Днем знань

Шановні жителі Олександрійської громади, освітяни, наші школярі та студенти!

Щиро вітаю всіх вас з початком нового навчального року!

Перше вересня – це святковий день, адже розпочинається новий етап розвитку і поступу до знань.

У цьому році 860 юних олександрійців уперше переступлять поріг школи і 35 перших класів гостинно відкриють свої двері для нових учнів. Перед вами, дорогі першокласники, довгий, але надзвичайно пізнавальний та дивовижний шлях цікавих знайомств, відкриттів та експериментів.

Важливий цей день і для майбутніх випускників, перед якими цьогоріч постане питання вибору необхідної професії та життєвої дороги. Важливий він і для батьків, які супроводжують та підтримують своїх дітей на шляху знань.

Не менш відповідальний він і для освітян, адже саме їхні знання, досвід та уміння допомагають виховувати нові покоління талановитих та ерудованих олександрійців.

Бажаю всім наполегливості, витримки, гарних оцінок та цікавого змістовного шкільного життя! Нам під силу подолати будь-які труднощі, стати по-справжньому дружньою родиною та внести свій вклад у розвиток та процвітання нашої громади. Зі святом!

Із повагою міський голова Сергій Кузьменко