Приютівська громада має намір судитися з Кабміном аби не допустити розділення ОТГ

Сьогодні, 29 травня, набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України щодо перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області, згідно з яким частина Приютівської громади має відійти до складу іншої, майбутньої Олександрійської міської ОТГ.

Інформує “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Аби не допустити введення в дію та скасувати дане розпорядження, Приютівська селищна рада вирішила подати судовий позов в Окружний адміністративний суд міста Київ на розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області» від 13 травня 2020 року.

Мешканці Приютівської громади рішуче налаштованні та за будь-що будуть намагатися зберегти цілісність та діючий склад своєї громади.