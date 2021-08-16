Приютівців запрошують до “Школи проєктного менеджменту”

Мешканці Приютівської громади, які прагнуть покращити якість життя у громаді, мають практичні ідеї та готові взяти участь у Конкурсі ініціатив жителів, запрошуються до “Школи проєктного менеджменту”, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від організаторів заходу.

Навчання організовує команда громадської організації “Олександрійський гендерний інформаційний центр” у партнерстві з чеською неурядовою організацією “Team 4 Ukraine” і Тренінговим центром “Мозаїка” за підтримки Чесько-українського форуму громадянського суспільства.

Нещодавно керівниця проєкту Анна Орловська вже презентувала проєкт депутатам Приютівської громади та запросила бажаючих заповнити реєстраційну форму. Набір слухачів школи триватиме до 23:59 год. 27 серпня 2021 року. Наприкінці літа організатори відберуть 10 учасників, які отримають можливість пройти навчання в “Школі проєктного менеджменту” безоплатно.

“У нас заплановано три одноденні тренінги та менторський супровід учасників впродовж вересня-жовтня 2021 року. Навчання відбуватиметься одночасно в онлайн та офлайн форматі. Тренери з української сторони працюватимуть наживо, а партнери з чеської сторони консультуватимуть онлайн”, – розповіла Анна Орловська.

У результаті реалізації проєкту організатори очікують, що мінімально 7 випускників “Школи проєктного менеджменту” візьмуть участь у Конкурсі ініціатив жителів. Щонайменше 3 проєктні заявки передбачатимуть розвиток партнерських стосунків з Чеською Республікою або країнами ЄС, а знання, отримані у ході навчання, допоможуть місцевим активістам залучити для втілення своїх проєктів ресурси не лише міського бюджету, а й міжнародних фондів.

Команда проєкту висловлює щиру подяку за співпрацю та організаційну допомогу Приютівський селищний раді та особисто голові Андрію Коломійцеву і провідному спеціалісту відділу розвитку територій Марині Дячук.

З питаннями про зміст навчання можна звертатися за номером 063 958 20 90 (понеділок – п’ятниця з 10 до 17 год.), повідомляють організатори проєкту.