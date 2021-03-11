Призначено нового начальника Олександрійського управління інформаційної політики і цифрової трансформації

Відповідне розпорядження підписав учора міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, від 10 березня посаду начальника інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради обіймає Сергій Макаренко.

Кандидат пройшов конкурсний відбір, стажування і прийнятий на роботу з посадовим окладом та відповідно до штатного розпису.

Сергій Макаренко має дві вищі освіти. У 2011 році закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю інженер-системотехнік. У 2018 році отримав освіту магістра державного управління у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Посадовець має 10-річний досвід роботи в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади.