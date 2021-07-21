Погодили призначення заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації

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Сьогодні на засіданні Кабміну було погоджено призначення заступника голови Кіровоградської ОДА, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Гречка.

Правою рукою Марії Чорної став Андрій Лісота, який близько 6 років очолює Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

У минулому році став депутатом обласної ради, фракція “За майбутнє”. Голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

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