Погодили призначення заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації

Сьогодні на засіданні Кабміну було погоджено призначення заступника голови Кіровоградської ОДА, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Гречка.

Правою рукою Марії Чорної став Андрій Лісота, який близько 6 років очолює Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

У минулому році став депутатом обласної ради, фракція “За майбутнє”. Голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.