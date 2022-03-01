Пильнуємо – це ще актуально! “Сплячі групи” диверсантів

Пильнуємо – це ще актуально! У кожний населений пункт України заздалегідь заїхали “сплячі групи” диверсантів, які знімали квартири, проживали там і чекали часу “Ч”

Про це передає ВР.

“На територію України у кожний населений пункт заїхали “сплячі групи”. Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу “Ч”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в основному квартири знімали, користуючись послугами ріелторів.

“В населених пунктах ( містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️”, – йдеться в повідомленні.

Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними.