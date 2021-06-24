Питання чергового виконкому Олександрійської міськради

21 питання черги денної розглянуло засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 24 червня, повідомляє «Голос Громади». Далі – про деякі з ухвалених рішень.

Управління соціального захисту населення провело обстеження перевезень пасажирів пільгових категорій на одному з «дачних» автобусних маршрутів з метою компенсації витрат перевізнику за безкоштовний проїзд пільговиків. Про результати доповідала начальник управління Олена Назаренко.

Двох викладачів Олександрійського педагогічного коледжу буде нагороджено грамотами міської ради за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і з нагоди 110-літнього ювілею навчального закладу – таке рішення ухвалив виконком за клопотанням адміністрації педколеджу .

А наступного місяця в Олександрії пройдуть місцеві аматорські змагання зі спортивного лову риби. Про це потурбувалася одна з громадських організацій, а члени виконкому її підтримали.

Ще два новостворених об`єднання співвласників багатоквартирних будинків забажали отримати у власне керування житлові будівлі. Виконком пішов їм назустріч, запропонувавши міській раді ухвалити відповідні рішення.

Серед інших робочих рішень, ухвалених на засіданні 24 червня:

оновлено склад міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки;

дозволено комунальному підприємству «Теплокомуненерго» укласти договір з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу у наступному опалювальному сезоні (як відомо, це питання упродовж ряду багатьох попередніх років завжди залишалося складним через великі заборгованості КП ТКЕ перед постачальником, які, у свою чергу, виникали у зв`язку з боргами населення за отримане централізоване тепло);

затверджено нові редакції статутів Палацу культури «Світлопільський» та міського професійного духового оркестру «Ліра» – з метою приведення змісту статутів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Також засідання виконкому розглянуло та винесло відповідні рішення по восьми питаннях стосовно оренди земельних ділянок або передачі їх у межах норм безоплатної приватизації і ухвалило ряд інших рішень, про які «Голос Громади» детальніше розповість у подальшому.