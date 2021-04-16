Питання чергового виконкому Олександрійської міськради

15 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На порядок денний було внесено 24 питання. Першим було питання щодо встановлення опіки над малолітньою дитиною у зв’язку зі смертю її батьків. Потім присутні ухвалили два рішення щодо майнових і земельних питань управління освіти.

У блоці питань управління економіки – погодження приватному підприємцю розміщення мобільної автокав’ярні по пр. Соборному,11 а також затвердження складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби. Як зазначалося, дана комісія має розглядати заяви громадян про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову, дострокове звільнення зі служби та приймає відповідні рішення; визначає робочі місця для проходження альтернативної служби на підприємствах, організаціях, установах; розглядає питання про випадки ухилення від проходження служби тощо.

У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою, виконком запропонував міській раді затвердити нову редакцію Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради. А згідно із законодавством про адміністративні послуги, виконавчий комітет затвердив зразок та опис печатки для адміністраторів віддалених робочих місць ЦНАПу у селах Головківці, Ізмайлівці та селищі Олександрійському.

Присутні також внесли зміни до попереднього рішення щодо видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам звернень: на час тимчасової відсутності старости (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження) довідки громадянам будуть видавати посадові або службові особи, уповноважені розпорядженням міського голови.

З метою благоустрою, який незабаром планується виконати у парку «Молодіжний», присутні затвердили акт обстеження зелених насаджень у ньому.

Виконком вирішив утворити і затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 25-ї річниці Конституції України, а також деяких додаткових заходів з ушанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС до 35-ї річниці цієї дати.

Також було розглянуто блок питань оренди землі комунальної власності та відведення земельних ділянок громадянам у межах безоплатної приватизації.