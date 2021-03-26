Питання чергового засідання Олександрійського виконавчого комітету

15 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради 25 березня, повідомляє «Голос Громади».

Про деякі з ухвалених рішень вже повідомлялося окремо, отож далі – підсумковий огляд роботи засідання у контексті інших його ухвал.

Так, за усталеним порядком, першим розглядалося питання захисту дитячих прав: присутні винесли рішення про влаштування 6-літньої дитини-сироти до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» (хлопчик втратив матір, а його батько записаний відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу).

Нещодавно ряд громадських організацій міста на конкурсній основі отримали фінансову підтримку з міського бюджету. У звязку з цим виконком вирішив запропонувати міській раді внести зміни до програми економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громадин на 2021 рік у її фінансовій частині.

У подальшому розгляді порядку денного засідання погодило проведення з 6 по 18 квітня на майданчику біля стадіону «Ніка» ярмарку «Все для саду та городу». Іншим помітним рішенням з блоку питань економіки стало затвердження зміненого і розширеного графіку руху міського громадського транспорту на період з 15 квітня по 15 жовтня поточного року.

Змін за ухваленими рішеннями зазнали також «Комплексна програма профілактики злочинності олександрійської громади на 2021-2025 р.р.» та «Положення про управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради», але ці зміни були суто технічними, оскільки стосувалися лише деяких нововведених термінологій, викликаних, у свою чергу, різними зовнішніми реорганізаційними процесами.

На черговому засіданні виконкому присутні також ухвалили план заходів з підготовки та проведення 35-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС, представлений міським управлінням соціального захисту. Це багатовекторний план, про який детальніше ми розповімо у подальшому.

Як завжди, наприкінці засідання виконком розглянув та ухвалив рішення з блоку земельних питань щодо безоплатної приватизації, оренди ділянок тощо, а також затвердження персонального складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні.