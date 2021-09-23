Питання чергового засідання виконкому міськради

Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке розглянуло 33 питання порядку денного, повідомляє «Голос Громади». Далі – про деякі з ухвалених рішень.

Одними з організаційних ухвалень були затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Олександрійської територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік, а також мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності сфери охорони здоров’я Олександрійської міської ради. Наступним питанням з цієї ж сфери стало затвердження виконкомом переліку платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, що надаються олександрійським комунальним підприємством «Центральна міська лікарня» (перелік стосується послуг, що не є базовими).

У блоці питань управління культури і туризму міськради виконком проголосував за створення в Олександрійському міському музейному центрі ім. Худякової А.Ф. відділу «Будинок Дмитра Чижевського» та дозволив проведення в місті концертної шоу-програми під назвою «Мрія, втілена в життя».

А інший масовий захід, що також отримав схвалення на своє проведення, є громадсько-суспільним: це буде збірний рок-концерт, який під девізом «Рок проти наркотиків» відбудеться незабаром на центральній площі міста.

Ще три багатоповерхові житлові будинки та один гуртожиток вийдуть з підпорядкування «Житлогоспу» в новостворені ОСББ. А інші два житлові будинки будуть повністю відключені від мереж централізованого теплопостачання – такі пропозиції на клопотання мешканців внесло на виконком управління житлово-комунального господарства.

Серед технічних питань, пов`язаних з вимогами чинного державного законодавства, виконком ухвалив такі рішення, як утворення старостинських округів Олександрійської міської ради та затвердження Положення про старосту Олександрійської міської ради у новій редакції. А також рішення про внесення змін до видів економічної діяльності та затвердження Статуту комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради у новій редакції, про порядок демонтажу тимчасових (некапітальних) споруд та засобів зовнішньої реклами в Олександрійській територіальній громаді та інші. Були проголосовані робочі поточні доповнення і зміни в деякі довгострокові міські цільові програми.

На завершення присутні розглянули та ухвалили 7 відповідних рішень з блоку питань приватизації, оренди майна та землі міської ради, внесених у чергу денну засідання виконкому.