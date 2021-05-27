36 питань порядку денного розглянув виконком міськради, чергове засідання якого відбулося 27 травня, повідомляє «Голос Громади».

Засідання розпочало роботу з блоку питань, що стосувалися прав дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідні проєкти рішень підготувала служба у справах дітей міської ради. Також були розглянуті окремі «квартирні» питання: надання дозволу на дарування приватного житла, постановка на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, визнання відомчою квартири по вул. Миру. Доповідали по них, у свою чергу, начальник управління освіти О.Авраменко та начальник управління ЖКГ М.Сулятицький.

Відтепер Олександрійський Центральний ринок працюватиме за іншими тарифами: в переліку питань економіки присутні затвердили для цього комунального підприємства нову вартість ринкових послуг. А також погодили розташування об`єктів вуличної торгівлі на свято Дня міста та атракціонів і проведення виставки автомобілів відомих світових виробників, яка відбудеться в Олександрії найближчим часом.

Черговим робочим рішенням стало затвердження виконкомом економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги, які надає Олександрійська центральна районна лікарня (як було зазначено доповідачкою, начальником управління охорони здоров`я міськради Тамарою Сакарою, тарифи стосуються послуг, що не входять у перелік безкоштовних медичних послуг, визначених пакетом служби охорони здоров`я України).

Ряд питань стосувався святкування Дня міста, яке відбудеться найближчими вихідними: для цього визначено 4 головні локації (пл.Соборна, пр..Соборний, території біля КСК «Ніка» і Палацу культури «Світлопільський»), затверджено перелік культурно-спортивних заходів до 275-ї річниці заснування Олександрії (про них раніше детально повідомляв «Голос Громади»), кошторис на їх проведення тощо. У переліку інших культурних заходів, що відбудуться незабаром, – звітний концерт міського «Театру танцю «вуличний балет», новий просвітній захід в Олександрійському музейному центрі ім. А.Худякової та інші.

Також виконком розглянув та ухвалив проекти рішень по блоку питань управління приватизації, оренди майна та землі міської ради. Серед них – про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації, надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту, оренда земельних ділянок, проведення земельних торгів тощо.

Засідання також погодило управлінню Олександрійської єпархії проведення мирного зібрання – хресної ходи, запланованої на 7 червня; визначило порядок торгівлі напоями і харчовими продуктами на комунальному пляжі колишнього розрізу «Байдаківський» та ухвалило ряд інших поточних і технічних рішень.