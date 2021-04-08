Питання чергового засідання виконкому Олександрійської міськради

Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, на якому розглянули 22 питання черги денної, повідомляє «Голос Громади».

На своєму початку засідання ухвалило порядок надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів категоріям осіб, які перебувають на обліку Територіального центру вдома, з урахуванням ряду обставин, що можуть впливати на ситуацію стосовно надання чи відмови у послугах та на якій основі (платній, або безкоштовній) вони надаються.

Відповідно до вимог трудового законодавства рішенням виконкому утворено комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), затверджено її положення, а також оновлено склад робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, що викликане кадровими змінами.

Виконком також затвердив ряд нових статутних документів, або вже існуючих статутів у оновлених редакціях: Інформаційно-туристичного центру «Олександрія», Палацу культури «Олександрійський театр» у зв’язку зі зміною його найменування та нещодавно створеного комунального підприємства «Олександрійський транспорт».

З наближенням відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи були внесені зміни до плану проведення урочистих заходів доповненням про вручення іменних нагород п’ятьом ліквідаторам наслідків аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Нагороду — Грамоту Олександрійської міської ради — отримає за сумлінну працю також голова квартального комітету Валентина Фоменко.

Крім того, на черговому засіданні виконкому 8 квітня було ухвалено ряд рішень стосовно благоустрою, передачі комунального майна, розробки технічної документації на ремонт доріг у віддалених мікрорайонах міста, а також блок питань про землеустрій, оренду земельних ділянок комунальної власності міста.