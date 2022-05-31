Радіаційний фон в Олександрії на кінець травня

Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє про радіаційний фон на території області станом на 31 травня, інформує “Голос Громади”.

“Показники радіаційного фону знаходяться в межах норми: м. Кропивницький: 0,06 – 0,11 мкЗв/год; м. Олександрія 0,10 – 0,13 мкЗв/год; м. Світловодськ 0,10 – 0,11 мкЗв/год; м. Знам’янка 0,14 – 0,19 мкЗв/год; інші адміністративні території області від 0,05 – 0,21 мкЗв/год” – йдеться у повідомленні.

Фахівці продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання на усіх адміністративних територіях області щоденно не менше ніж 3 рази на добу.