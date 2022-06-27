Радіаційний фон в Олександрії на початок тижня

Повідомляємо про стан радіаційного фону в Кіровоградській області, зокрема у місті Олександрії, посилаючись на інформацію головної державної санітарної лікарки Кіровоградщини Надії Оперчук.

Відтак, станом на ранок 27 червня показники радіаційного фону знаходяться в межах норми: м. Кропивницький: 0,08 – 0,12 мкЗв/год; м. Олександрія 0,10 – 0,14 мкЗв/год; м. Світловодськ 0,10 – 0,11 мкЗв/год; м. Знам”янка 0,12 – 0,19 кЗв/год; інші адміністративні території області від 0,07 – 0,21 мкЗв/год.

Моніторинг гамма-випромінювання на усіх адміністративних територіях області здійснюється фахівцями щоденно не менше ніж 3 рази на добу.