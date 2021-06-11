Районна бібліотека: скандалу «по-олександрійськи» не вийшло… (Підсумок)

Чим закінчилася гучна справа про так зване «закриття» районної бібліотеки ім.Д.Чижевського і чи закінчилася вона взагалі – повідомляє «Голос Громади».

Є така всім відома закономірність: чим дужче роздута мильна бульбашка, тим вона барвистіша і яскравіша. Але тим скоріше і легше вона лопається – без звуку і сліду… Дещо схоже відбулося в Олександрії з районною бібліотекою ім.Д.І.Чижевського, навколо якої ще 2-3 місяці тому вирували неабиякі пристрасті. А потім все якось непомітно стихло і про предмет конфлікту всі ніби забули. А ми нагадаємо…

В усі попередні часи заклад перебував на балансі Олександрійської районної ради і фінансувався з державного бюджету. Але вже наприкінці минулого року Міністерство культури України своїм розпорядженням визначило цей об`єкт таким, що підлягає ліквідації та виключенню з базової мережі закладів культури і попередило, що з 1.01.2021 р. припиняє його фінансування. Таке рішення було обґрунтоване процесами децентралізації в Україні. Наприклад, наша районна бібліотека була, крім свого основного призначення, ще й методичним центром, «куратором» сільських бібліотек Олександрійського району. Але оскільки всі ці бібліотеки перейшли у власність новостворених сільських територіальних громад, то методичний центр залишився, так би мовити, без своєї «парафії» і курувати стало вже нікого. А в районній бібліотеці, між іншим, був досить солідний штат – 21 працівник.

«Чесно кажучи, я не знаю, навіщо у цій бібліотеці стільки працівників! Одних лише нічних сторожів там було троє – навіщо?! Адже можна просто підключити заклад до автоматизованої системи охорони і це зекономило б значні кошти… Але справа навіть не в цьому: районна рада просто вимушена і зобов`язана почати юридичний процес ліквідації бібліотеки, оскільки з початку року її працівники просто перестануть отримувати зарплату, а так їм зроблять хоча б визначені законом грошові компенсації. А утримувати бібліотеку самостійно райрада зі своїм річним бюджетом у 100 тис. гривень аж ніяк не зможе – це зрозуміло всім», – так сказав тоді «Голосу Громади» новобраний (на той час) голова райради Сергій Ракута.

Але як виявилося, ситуацію «розуміли» не всі. Депутати від ОПЗЖ у райраді розгорнули бурхливу діяльність проти закриття закладу культури, поширюючи в суспільстві відповідні настрої. При цьому вони не гребували і доволі сумнівними, з точки зору як моралі, так і закону засобами. Наприклад, запросили на сесію райради, де вирішувалося питання закриття закладу, одну юну, але активну (можливо, аж занадто активну) читачку райбібліотеки. І це «юне обдарування», очевидно, уявило себе олександрійською «Гретою Тунберг», і подібно тій шведській школярці-активістці, вирішило, що має повне право висловлювати по-наївному дитячі, але прямолінійні та навіть гнівні тиради на адресу дорослих людей-посадовців і вимагати від них речей, про які зовсім не має ніякого уявлення. Одним словом, дуже молоде дівча, екзальтоване закулісними напучуваннями дорослих опозиціонерів та тодішнього керівництва райбібліотеки вимагало будь що «збереження закладу і його персоналу» і крапка! Звісно, навіщо їй знати, що на все це просто необхідні гроші (та до того ж дуже немалі!), яких насправді нема і вже не буде – ні в державному, ні в місцевому бюджетах…

(Між іншим, наша захисниця – також школярка, неповнолітня (15 років). А оскільки залучати дітей до політичних акцій в Україні заборонено, то виникає питання до «опо-політиків» місцевого штибу: чи вони замислювалися над цією обставиною і чи хоча б рідні дівчини давали їм тоді на це офіційну згоду?)

Пізніше ця юна «правозахисниця» була присутня та виступала з властивим їй підлітковим максималізмом і на інших офіційних нарадах стосовно долі бібліотеки, а також писала численні дописи та коментарі «категоричного змісту» у соцмережах, принагідно звинувачуючи своїх опонентів у різних, за її уявленням, «гріхах» типу «недолугості», підігрування владі тощо. Отож якщо коротко, то плачів і зойків типу: «ой людоньки, що ж це коїться, бібліотеку закривають – це ж кінець світу!» було тоді серед певної олександрійської спільноти аж занадто досить…

Слід сказати, олександрійська міська влада ще з самого початку цієї історії зацікавилася долею райбібліотеки, що мала ліквідуватися. І запропонувала свій варіант збереження бібліотеки Чижевського: шляхом її реформування в туристично-культурний центр, в тому числі – й зі збереженням бібліотечної функції і книжкового фонду та працевлаштуванням більшості її персоналу (таким чином можна було б якось забезпечити фінансову підтримку реформованого закладу). Хоча за великим рахунком, міська влада цілком могла цього й не робити: адже районна бібліотека ніколи не належала олександрійській громаді, а в міській системі і власних бібліотек більш ніж достатньо за всіма діючими соціальними нормативами. Та як відомо, культури (а з нею і бібліотек) забагато ніколи не буває, а тут виникає болісний «людський фактор» безробітних бібліотекарів, та на ще й на додачу – історичну будівлю райбібліотеки, у якій колись проживав всесвітньо відомий просвітник-славіст Дмитро Чижевський, шкода, адже вона – пам`ятка Олександрії, – так розміркувала міська влада. І мабуть, з такою точкою зору сперечатися складно.

Але на подив, навіть цей, єдино можливий, добровільно взятий на себе владою міста варіант збереження закладу та його персоналу і будівлі тоді не влаштовував «правозахисні», опозиційні сили, які стояли на своєму: «залишити все, як було» – і хоч вовк траву їж… Ну що ж, все зрозуміло, тут кожному своє: комусь хотілося залишатися на давно насиджених посадах, а певним силам просто скористатися зайвим козирем для підняття власного політичного рейтингу, який помітно «просів» останнім часом… А те, що бібліотека у такому випадку залишилася б і без копійки коштів на своє існування, і без компенсацій звільненим працівникам, – нікому не було цікаво, головне – створити побільше хайпу.

Та процес пішов собі, як і повинен: райрада спочатку юридично ліквідувала бібліотеку Чижевського, як заклад, потім за згодою міської ради передала їй майно ліквідованого закладу. А міська рада, у свою чергу, на одній з недавніх сесій ухвалила рішення про прийняття рухомого і нерухомого майна у власність громади міста. Заклад «влився» в Олександрійську міську централізовану бібліотечну систему. «Стогонів і ридань» песимістів і опозиціонерів про «закриття бібліотеки» більше не чутно…

А потім в соцмережі Фейсбук з`явилося повідомлення: «Шановні відвідувачі! Раді вам повідомити, що Бібліотека-філія №3 Олександрійської МЦБС працює з 25 травня 2021 року щодня з 9.00 до 18.00. Вихідні дні: неділя, понеділок. Наша адреса: вулиця Шевченка, 66».

Як пояснила «Голосу Громади» директорка Олександрійської МЦБС Тетяна Троцюк, у філії №3 зараз працюють двоє колишніх співробітниць райбібліотеки, решта працевлаштовані в інших книгозбірнях бібліотечної системи міста. Виняток склали тільки ті кілька співробітниць бібліотеки Чижевського пенсійного віку, які пішли на заслужений відпочинок.

«Ми вдячні міській владі за таке вирішення проблеми районної бібліотеки та її персоналу. Її не просто збережено шляхом реорганізації, як культурний заклад, – там зроблено якісний внутрішній ремонт, оновлено комп`ютерне обладнання, збережено книжковий фонд. З наступного року, кажуть, у бюджет міста буде закладено кошти і на зовнішній ремонт будівлі, адже вона – історико-архітектурна пам`ятка міста. Отож заклад отримав друге життя і вже повноцінно працює та запрошує відвідувачів», – сказала Тетяна Троцюк.

«Голос Громади» відвідав новоназвану філію №3. Що сказати: там і справді «придертися» нема до чого, навіть якби й було таке бажання. Завідувачка Олена Губа з задоволенням демонструє сучасне оздоблення інтер`єру, щільні стелажі з багатим і певною мірою унікальним для міста, книжковим зібранням, кімнату з «шеренгою» комп’ютерних моніторів у спеціально обладнаному місці. Інтернет в наявності. Окремо – зала для майбутнього туристичного центру, який також незабаром має запрацювати. Спокій, затишок, зручність для читачів. І вони (переважно – юні) сюди «потягнулися» – вже після переродження бібліотеки Чижевського.

Отож «вселенського» скандалу не вийшло, «мильна бульбашка» лопнула. Крапка. Вуаля, як кажуть французи…