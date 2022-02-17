Ранок 17 лютого: поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

16 лютого було зроблено 140 ПЛР-тестів, виявлено 54 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 592 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 37 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 40 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Пантаївської – 3, Приютівської – 2, Петрівської – 7, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 552 хворих, в тому числі 37 дітей.

Усього станом на 17 лютого хворих на пневмонію – 294 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 24 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 237 хворих, в тому числі 8 дітей.