Разом до перемоги! Мешканці Кіровоградщини допомогли армії 150 мільйонами гривень

З початку року громадяни Кіровоградської області перерахували на підтримку армії України більш як сто п’ятдесят мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна державна адміністрація, інформує “Голос громади”.

Відтак, впродовж січня-квітня платниками, що перебувають на обліку в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області до держбюджету сплачено 150,4 мільйона гривень військового збору. Якщо порівнювати з минулим роком, то сума надходжень цьогоріч зросла майже на 24 млн грн або 18,9 відсотка.

Можна сказати лише одне – українці гуртуються й спрямовують всі свої сили на перемогу, усяк як може та вміє. Кожен мешканець Кіровоградщини, кожен українець вірить у перемогу та силу нашої армії!